İHH ve Eğitim-Bir-Sen’den yetimler için işbirliği

YENİ AKİT ANKARA

İHH İnsani Yardım Vakfı, Eğitim-Bir-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı paydaşlığında 2013 yılından bu yana yürütülen, “İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi”nin protokolü yeniden imzalanarak süresi uzatıldı. Protokol, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören öğrenciler, harçlıklarından ayırdıkları paralarla yetim kardeşlerine destek oluyor., Bu sene 10. yılına giren proje vesilesiyle bugüne kadar 1 milyonu aşkın öğrenci, binlerce yetim kardeşine destek oldu. Öğrenciler, Türkiye dâhil dünyanın 49 farklı ülke ve bölgesine iyiliklerini ulaştırdı.

“Projeyle kardeşlik köprüleri kuruluyor”

Protokol töreninde konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İyilikte Yarışan Sınıflar Projesinin kardeşlik köprüleri kurduğunu ifade etti. Yıldırım, Proje ile hem yetimlerin desteklendiğini, hem de öğrencilerin daha yardımsever ve daha duyarlı yetişmeleri noktasında katkıları olduğunu belirterek, “Projeye katkı sunan öğrencilerimize, velilerimize, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Eğitim-Bir-Sen’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Fiili bir karakter eğitimi”

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, gönüllülük esasına dayanan kampanyaya katılan öğrencilerin uzak-yakın coğrafyaların yetim kalmış çocuklarıyla iyilik ve kardeşlik köprüleri kurduklarını kaydetti. Yalçın “Çocuklarımızda karakter ve değerler eğitimi son derece önemlidir. Çocuklarımızın benliğine doğrudan yansıyan bu güzel etkiler, fiili bir karakter eğitimidir. Çağımızın hastalığı bireysellikten çocuklarımızı korumak, başkalarının dertleriyle dertlenen, paylaşmayı seven, duyarlı ve erdemli nesiller yetiştirmek bunun gibi projelerle mümkündür” ifadelerini kullandı.