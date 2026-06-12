İHH Ukrayna’ya 4 tır insani yardım malzemesi gönderdi

Yardım tırları, İstanbul Tuzla’da yer alan Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi’nde düzenlenen uğurlama programının ardından Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Gönderilen tırlarla beraber, İHH tarafından savaşın başından bu yana Ukrayna'ya gönderilen tır sayısı 12'ye ulaştı. Yardım tırlarının yanı sıra bölgeye mobil aşevi de sevk edilmişti. Tuzla’da düzenlenen programa Ukrayna İstanbul Konsolosu Andrii Boiko, Ukrayna Başkonsolosluğu Ticari Ateşesi Artem Popov ve İHH Orta Asya-Kafkasya Bölge Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu katıldı.

“Hepinize çok teşekkür ederiz”





Uğurlama programında konuşan Ukrayna İstanbul Konsolosu Andrii Boiko, “Buraya size teşekkür etmek amacıyla geldik. Hem cemiyetinize hem milletinize hem de devletinize çok minnettarız; çünkü bizim için çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Savaş mağduru insanlarımıza önemli malzemeler gönderiyorsunuz. İnsanlarımıza bu zor dönemlerinde yardımcı oluyorsunuz. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ukrayna Konsolosunun ardından konuşan İHH Orta Asya-Kafkasya Bölge Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu, “Bugün, geçmişte olduğu gibi Ukrayna’ya yeni bir yardım seferini daha yola çıkaracağız inşallah. Ukrayna halkına yardım etmek için her zaman büyük bir gayret gösteriyoruz. Yeryüzündeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştığımız gibi, Ukrayna’daki ihtiyaç sahiplerinin de bir nebze olsun acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak için; içerisinde jeneratör, giyim, hijyen malzemeleri ve gıda kolilerinden oluşan 4 tırlık insani yardım malzememizi uğurlayacağız. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Gönderilen tırlarda hangi malzemeler yer alıyor?

Yola çıkan 4 yardım tırının içerisinde; temel gıda malzemelerinin yanı sıra 686 koli bebek bezi, 7000 metrekare halı, 510 koli hasta bezi, 24 bin 248 adet karma iç çamaşırı, 84 adet jeneratör, 8 bin 445 parça muhtelif giyim ürünü, 857 koli hijyen pedi ve 504 koli çamaşır deterjanı yer almaktadır.



Yardım tırları düzenlenen programın ardından yola çıktı.