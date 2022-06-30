İHH Somali’de 10 bin 520 adet gıda kolisi dağıttı

YENİ AKİT ANKARA

Son iki yıl içerisinde çok az yağış alan Somali’de, kuraklık devam ediyor. Kuraklıktan şu ana kadar 7 milyonu aşkın kişi etkilendi. Ülkede, 2019 yılında çöl çekirgelerinin istilası sonucu tarımsal üretimin gerilemesi ile başlayan gıda krizi de, dünya genelinde yaşanan enflasyon ve tedarik sıkıntıları ile iyice arttı.

1 buçuk milyon çocuk yetersiz besleniyor

Hükümetin uluslararası yardım çağrılarında bulunduğu Somali’de, son iki yıllık süreçte 850 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkede, 5 yaş altı 1 buçuk milyon çocuk akut yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya. Çok sayıda bölgede su kuyuları kururken; sağlık hizmetlerine, gıdaya ve suya büyük ihtiyaç duyuluyor.

4 şehirde gıda kolisi dağıtıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, zor günler yaşayan Somali’ye yönelik başlattığı yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH bu kapsamda, kuraklıktan etkilenen ve mülteci kamplarında yaşayan ailelere yönelik olarak Mogadişu’da 7 bin, Kismayo’da bin 520, Beydava ve Dusamareb’de de biner adet olmak üzere toplam 10 bin 520 adet gıda paketi dağıttı. Gıda paketlerinin içerisinde, 25 kg pirinç, 25 kg un, 25 kg şeker, 3 litre yağ, 8 kg hurma ve 2,5 kg süt tozu bulunuyor. Somali'de, 1990'dan bu yana sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla afet yaşandı. 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.