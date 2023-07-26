İHH Nijer’de çok sayıda projeyi hayata geçirdi

Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, Nijer'deki yardım faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Vakıf son olarak, Temmuz ayı içerisinde İnegöl İnsani Yardım Derneği’nin katkılarıyla ülkeye yönelik yardım çalışmalarında bulundu.

Çalışmalar ile Niamey şehrinde; engelli 10 kişiye tekerlekli sandalye, 665 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Gelir desteği projeleri kapsamında yapılan yardımlar kapsamında da; ihtiyaç sahibi 30 aileye dikiş makinesi, 60 aileye sağmal keçi, 10 aileye taşıma aracı tuk-tuk verildi. Ayrıca, 3 aileye de bakkal dükkânı açıldı.





Dosso şehrinde camii açıldı

İHH, başkent Niamey’e 230 kilometre uzaklıkta bulunan Dosso şehrine bağlı Tamda Köyü’nde inşa ettiği İnegöl Kafkas Yardımlaşma Derneği Camii’ni de geçtiğimiz günlerde ibadete açtı. Vakıf, biri camiinin avlusunda diğeri ise Gaya şehrinde olmak üzere iki adet su kuyusunu da Temmuz ayı içerisinde hizmete açtı.

İHH’nın ülkedeki yardım çalışmaları devam ediyor.

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Destek olmak için

Bağış yaparak Nijerli ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırseverler, NIJER yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına NIJER yazarak yardım edebiliyor.