İHH, Lübnan’da yardım çalışmalarına devam ediyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgalci İsrail’in artan saldırıları sebebiyle tarihinin en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Lübnan’da, yerinden edilen siviller için yardım seferberliği sürüyor. "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" kampanyası kapsamında çalışmalarına devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, 2026 yılı içerisinde ülkeye 80 konteynerlik insani yardım ulaştırdı.
Terörist İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut, Bekaa Vadisi ve Güney Lübnan’a yönelik hava bombardımanları ile sınır ötesi kara harekâtı derinleşirken, bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor.
Saldırılar sebebiyle iç göçe zorlanan ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta büyük zorluk yaşayan siviller için harekete geçen İHH; gıda kumanyaları, hijyen paketleri, acil yardım malzemeleri, battaniye ve kıyafetten oluşan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
1,2 milyondan fazla kişi evini terk etti
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sosyal İşler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail’in 2 Mart 2026’dan bu yana gerçekleşen saldırılarında bugüne kadar 4 bin 330’dan fazla kişi hayatını kaybetti, 12 bini aşkın sivil ise yaralandı. İsrail’in tahliye uyarıları ve bombardımanları sonucu ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 1,2 milyondan fazla insan yerinden edildi. Yaklaşık 100 bin kişinin geçici barınma merkezlerine ve okullara sığındığı, yüz binlerce ailenin ise farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.
İHH Ortadoğu Biriminden Muhammed Altıntaş, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İsrail saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Lübnan halkının yanında olmaya devam ediyoruz. 'Lübnan Acil Yardım Bekliyor' kampanyamız kapsamında 2026 yılında toplamda 80 konteynerlik insani yardımı bölgeye ulaştırdık ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz."
Güneydeki köyler haritadan silindi
Saldırıların merkezinde yer alan Güney Lübnan sınır hattında 3 binden fazla ev tamamen yıkılırken, binlerce konut ve kamu binası kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki altyapının tamamen çökmesiyle birlikte çok sayıda köyün haritadan silindiği belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler yetkilileri, Lübnan’da yaşanan insani felaketin boyutlarına dikkat çekerek uluslararası topluma acil insani yardım ve felaketin derinleşmesini önlemek adına yardımların arttırılması çağrısında bulunuyor.
İHH, Lübnan’daki insani yardım çalışmalarına devam ediyor.
Destek olmak için
İHH aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, LÜBNAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 240 TL yardımda bulunabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına LÜBNAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.