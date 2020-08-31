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Aktüel İHH, İdlib'de yeni okul yapıyor
Aktüel

İHH, İdlib'de yeni okul yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:50:34 -
İHH, İdlib'de yeni okul yapıyor

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt merkezli International Islamic Charitable Organization (IICO) ile Suriye'de 8 derslikli okul inşasına başladı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'de eğitim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten Tosun, ''Suriye'de her çocuğun eğitim hakkını elde edebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Son olarak Kuveyt IICO kurumunun desteğiyle İdlib'e bağlı Akrabat bölgesindeki Marmara Okulumuzun sahasında da 8 derslikli bir ek okul binası inşaatına daha başladık.'' ifadelerini kullandı.

Ek binamızın inşaatı tamamlandıktan sonra 600 çocuğun eğitim görebileceğini aktaran Tosun, ''Eski bina ile ek binamızda Marmara Okulu bünyesinde 1500 çocuk eğitimine devam edebilecek. Katkılarından ötürü IICO kurumuna teşekkür ederiz.'' dedi.

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