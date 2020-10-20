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Aktüel İHH gönüllüsü, yetimlere farkındalık için 2 bin 920 kilometre pedal çevirdi
Aktüel

İHH gönüllüsü, yetimlere farkındalık için 2 bin 920 kilometre pedal çevirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:44:47 -
İHH gönüllüsü, yetimlere farkındalık için 2 bin 920 kilometre pedal çevirdi

MALATYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü İhsan Kılıç, yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla 17 ilde pedal çevirdiği bisikletiyle çıkış noktası Malatya'ya döndü.

Malatya'dan 16 Eylül'de yola çıkan Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Nevşehir ve Niğde'nin de aralarında olduğu 17 ilde pedal çevirdi.

Kılıç, amacına ulaştığı etkinliği dönüşünde Beylerderi Viyadüğü girişinde, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Derin ile bir grup bisikletçi tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Güder, yetimlere farkındalık oluşturmak adına Kılıç'ın yaptığı etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.

Kılıç'ın il il gezerek oradaki yetimlerin durumunu gördüğünü dile getiren Güder, "Kendisine hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz, yetimlerin sesi olduğu için şükranlarımızı ifade ediyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfı dünya üzerinde mazlumların umudu olmuş, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşu." diye konuştu.

Ömer Derin ise yetimlere farkındalık oluşturmak için Kılıç'ın 17 ilde pedal çevirdiğini vurgulayarak, "Yeryüzünden 400 milyon civarındaki yetimim 200 milyonunu herhangi bir devlet veya aile korumasından yoksun olduğu söyleniyor. Savaşların durması, insanlığın yetimlere kucak açması için bu etkinlik tertipleniyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç da farkındalık oluşturmak için ilk etapta İç Anadolu Bölgesinde 10 ili gezmeye karar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirleri gezerken çok olumlu tepkiler alınca, 7 il daha ekledim. 17 il gezerek, 2 bin 920 kilometre yol yaptım. Reyhanlı Yetim Köyü'ne gittim esasında bir eğitim merkezi, orası beni çok duygulandırdı. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın orada ne yaptığını çok daha iyi görmüş oldum. Oradaki yetim öğrencilere psikoterapi desteği, eğitim ve öğretim, el sanatları için atölyeler kurulmuş. Suriye'nin Cerablus kentine gittim, orada da İHH İnsani Yardım Vakfı'nın eğitimle ilgili hizmetlerini görünce çok mutlu oldum."


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