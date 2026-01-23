İHH 2025’te 14 ülkede 68 kalıcı eser inşa etti

Bugüne kadar dünyanın birçok farklı noktasına binlerce kalıcı eser kazandıran İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılında da 14 ülkede 68 farklı kalıcı eser inşa etti.

Vakıf, cami bulunmayan bölgelerde ihtiyacı karşılamak için cami projelerini hayata geçirirken, eğitime erişimin kısıtlı olduğu coğrafyalarda açtığı okullarla çocukların eğitimlerine destek oluyor. İnşa edilen sağlık merkezleri, sağlık hizmetlerine ulaşılamayan yerlerde kritik bir rol üstleniyor. Bunun yanı sıra barınma alanındaki çalışmalar sayesinde yetim aileleri ve afetlerden etkilenen ailelerin barınma sorunlarına çözümler sunuluyor.

34 cami ve 12 okul inşa edildi

İHH, 2025 yılında kalıcı eser çalışmaları kapsamında; 34 cami, 2 Kur’an kursu, 12 okul, 3 sağlık merkezi, 5 kültür merkezi, 1 fırın, 1 kütüphane ve 1 yetimhane inşa etti. Ayrıca, Pakistan’da selden etkilenen aileler için 10 ve Sri Lankalı yetim ailesi için bir ev inşa edildi.

2025 yılında 10 ülkede yapımına başlanan ve inşa çalışmalarının devam ettiği 45 eser ise şu şekilde: “25 cami, 5 Kur’an kursu, 1 eğitim merkezi, 1 kültür merkezi, 1 meslek edindirme kursu, 2 okul, 2 sağlık merkezi, selden etkilenen Bangladeşliler için 10 ev ile 2 sosyal ve eğitim kompleksi.”

Gazze’de 2 mescid ve bir okul inşası

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılı çalışmaları çerçevesinde, 2017 yılında Gazze’de inşa ettiği ve Kasım 2023’te işgalci İsrail’in saldırısı sonrası yıkılan Onbaşı Hasan Mescidi’nin yakınına sahra usulü çadır yapı sisteminde mescid inşa etti. Mescide, Onbaşı Hasan Mescidi ismi verildi. İHH, İsrail’in saldırısı sebebiyle Kasım 2023’te yıkılan Selam Mescidi’nin yerine de 500 metre kare büyüklüğünde ve sahra usulü çadır yapı sisteminde yeni bir mescid inşa etti.

Yine Gazze’de, ahşap konstrüksiyonlu sahra yapı sistemiyle, toplam 288 öğrenci kapasiteli, 8 derslik ve 2 idari birimden oluşan bir sahra okulunun kurulumu tamamlandı.

2025 yılında inşası tamamlanan 68 kalıcı eser; Afganistan, Burkina Faso, Gana, Kenya, Mali, Moro, Nijer, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriye, Togo, Uganda ve Türkiye’de açıldı.