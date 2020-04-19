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Ekonomi

İhbarlar geliyor denetimler artıyor

Coronavirüsü (Covid-19) paniğini fırsat bilerek haksız fiyat artışına giden firmalar, vergi daireleri tarafından yakın markaja alındı.

2020-04-19 16:57:00 -
İhbarlar geliyor denetimler artıyor

Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar; gıda maddelerinin, tıbbi ürünlerin ve hijyen malzemelerinin satışını gerçekleştiren 12 binden fazla mükellef nezdinde haksız fiyat artışı ile stokçuluk konularında denetim yaptıklarını söyledi. Suiistimallerin önüne geçmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bayrakdar, mükelleflerin etkin takip edilmesi amacıyla Vergi İletişim Merkezi’nde yeni bir ihbar hattı (189) kurduklarını belirtti. Bayrakdar, kurumsal web sayfaları gib.gov.tr’den erişilebilecek ‘Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi’ menüsünü de devreye soktuklarına işaret etti. Bu kanallar aracılığıyla yaklaşık 8 bin 500 ihbar alındığını; vergi dairelerince 4 binden fazla mükellefin tespit edildiğini aktaran Bayrakdar, “Denetimlerimizin akabinde bin 158 mükellefe usulsüzlük cezası kestik. 2 bin 153’ünün ismini ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılması için il ticaret müdürlüklerine bildirdik. Diğer yandan da incelemeye alınması gereken kişilerle ilgili detaylar Vergi Denetim Kurulu’na iletiliyor” dedi.

 

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