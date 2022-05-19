İhbara giden polis ekibinin aracına 'yorgun mermi' isabet etti
İzmir'de silahlı kavga ihbarına giden polis ekibi aracına "yorgun mermi" isabet etti.
İzmir-Bayraklı'da silahlı kavga ihbarına giden polis ekibi aracına "yorgun mermi" isabet etti.
Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye 73 A 73329 plakalı ekip sevk edildi.
Ekibin aracının sokağa girdiğini gören 2 şüpheli, havaya ateş ederek motosikletle bölgeden kaçtı.
Zanlıları yakalamak için hareket eden ekip otosunun tavanına "yorgun mermi" isabet etti.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.