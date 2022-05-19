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Aktüel İhbara giden polis ekibinin aracına 'yorgun mermi' isabet etti
Aktüel

İhbara giden polis ekibinin aracına 'yorgun mermi' isabet etti

İzmir'de silahlı kavga ihbarına giden polis ekibi aracına "yorgun mermi" isabet etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 21:32:00 -
İhbara giden polis ekibinin aracına 'yorgun mermi' isabet etti

İzmir-Bayraklı'da silahlı kavga ihbarına giden polis ekibi aracına "yorgun mermi" isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye 73 A 73329 plakalı ekip sevk edildi.

Ekibin aracının sokağa girdiğini gören 2 şüpheli, havaya ateş ederek motosikletle bölgeden kaçtı.

Zanlıları yakalamak için hareket eden ekip otosunun tavanına "yorgun mermi" isabet etti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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