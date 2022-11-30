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Aktüel İhbara giden ambulans şoförünü yaraladı! Karar verildi
Aktüel

İhbara giden ambulans şoförünü yaraladı! Karar verildi

İstanbul-Esenyurt'ta arkadaşlarıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı sırada fenalaşan gence müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırarak ambulans şoförünü yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 19:14:00 -
İhbara giden ambulans şoförünü yaraladı! Karar verildi

İstanbul-Esenyurt'ta arkadaşlarıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı sırada fenalaşan gence müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırarak ambulans şoförünü yaralayan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nda madde kullanan gençlerden birinin fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gruptaki gençlerden Yakup K, güvenliğin sağlanması için polis ekiplerini bekleyen sağlık görevlilerine saldırdı. Şüphelinin demir sopayla ambulansın camını kırması sonucu, ambulans şoförü Recep Ayhan yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ayhan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Yakup K'yi Esenyurt'ta yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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