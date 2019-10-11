İhbar tazminatı nedir nasıl alınır? İhbar süreler nedir?

İhbar tazminatı nasıl alınır, ihbar tazminatı hesaplama ve ihbar parası nasıl alınır? sorusu çalışanlar tarafından sorgulanmakta. İşçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmesi sorunlu olan tazminata denir. Peki ihbar süreler ne kadar? İhbar tazminatı nasıl alınır? ihbar süreler nedir?

İşveren çalışanı işten çıkarmadan önce kıdemine göre işçiye önceden bildirim yapması zorunludur. İş Kanunu’na göre tarafların iş sözleşmesini sonlandırmak isteklerini diğer taraf bildirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Böylece tarafların söz konusu dönemde zararlarını azaltacak faaliyet yürütmeleri mümkün olabilecektir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın durumu bir müddet önce diğer tarafa bildirmesine feshi ihbar denir. İhbar süresi, işletmedeki düzen ve işleyişin sağlanması bakımından önemli olduğu kadar, işçi açısından da önemlidir. İşçi gelir kaybına uğramamak için ihbar önellerinde günlük iki saatlik iş arama izinlerini kullanarak iş arayabileceği gibi, bildirim sürelerine uyulmaması durumunda da bu süreye ait ücreti işveren tarafından ödenecektir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin ne zaman sona ereceği belli olmadığından ihbar süresiyle amaçlanan, tarafların sürpriz fesihlerden zarar görmelerini engellemektir.

İhbar süresi ne kadar?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan ihbar süresine ilişkin şunları yazdı: “Çalışma süresi 6 aydan az ise ihbar süresi 2 hafta. Çalışma süresi 6 ay ile 1.5 yıl arası ise ihbar süresi 4 hafta. Çalışma süresi 1.5 yıl ile 3 yıl arası ise ihbar süresi 6 hafta. Çalışma süresi 3 yıldan fazla ise ihbar süresi 8 hafta. Anlaşılacağı üzeri bir işyerinde 10 yıl da çalışsanız ihbar süresi en fazla 8 hafta ve alacağınız tazminat da bu süre üzerinden.

Örneğin, işyerinde 2 yıldır çalışıyorsanız ve iş sözleşmeniz sonlandırılacaksa işveren 6 hafta önce size bunu bildirmek zorunda. Aynı şekilde siz de işten ayrılacaksanız 6 hafta önce işverene ayrılacağınızı bildirmek zorundasınız. Bu süreler geçtikten sonra iş sözleşmesi son bulur. Yeri gelmişken belirteyim, ihbar hakkı, belirsiz süreli çalışanlar için geçerli; süreli iş sözleşmesi ile çalışanların ihbar hakkı bulunmuyor.

İhbar tazminatını kimler ve nasıl alır?

En fazla 8 haftalık ihbar tazminatı alınabilir.

- Yıllık izin ile ihbar süresi iç içe geçemez ve yerine sayılamaz.

- İşveren, çalışana ihbar süresi içinde günde 2 saat iş arama izni vermek zorunda ve ücret kesintisi yapamaz.

- İşveren iş arama iznini vermezse ücreti yüzde 100 zamlı öder.

İhbar tazminatı ne kadar alınır?

İhbar tazminatı işçinin çalıştığı süreye, aldığı brüt ücrete göre hesaplanıyor ve ihbar süresi kadar tazminat ödeniyor.”

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