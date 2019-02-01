İhbar tazminatı nedir? | İhbar tazminatı hesaplama

İşten çıkarılan işçiye, çalışma süreleri göz önünde bulundurularak verilen tazminata ihbar tazminatı denir. Peki çalışan işçiler ihbar tazminatı hakkında ne biliyor? Yalnızca çalışanların değil, iş verenlerinde bilmesi gereken bir konu olan İhbar Tazminatı bazı çalışanlar için mağduriyet konusu oluyor. 2019 yılı itibariyle kıdem tazminatına yeni düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle geçmişte ödenen vergiler geri alınacak. İhbar Tazminatı Nedir ve Nasıl Hesaplanır? İşte yanıtı...

İhbar tazminatı nedir?

İşçi ve işveren arasında anlaşmazlık konusu olan tutarlardan bir tanesi de ihbar tazminatıdır. İşveren ve işçinin bilmesi gereken en önemli konulardan birisidir. İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır. Bu durum tam tersi için de geçerlidir. Yani işçi kanununda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işin bırakılması durumunda işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir

sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

İhbar süresi nasıl hesaplanır?

Aşağıda bulunan listede işte bulunma süresine (kıdemine) göre ihbar süresi nasıl hesaplanır, ihbar süresi nasıl kullanılır, 2015 ihbar sürelerini görebilirsiniz.

İş Sözleşmeleri;

A. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

B. İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

C. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

D. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Yukarıda belirtilen iş sözleşmelerinde yer alan bildirim süresine uymadan fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak karşı tarafa ödemekle yükümlüdür.

İhbar tazminatı alma koşulları nelerdir?

4857 sayılı iş kanununun 17. Maddesi gereğince iş sözleşmeleri fesih edilmeden önce diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arası süren çalışmalarda 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arası süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda ise 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. Yani bu uygulanan sürelerden önce iş sözleşmesinin fesih edileceği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi halde ihbar tazminatı ödenmesi zorunludur.

Performans, işçinin davranışları, işin işverenin veya işyerinin gereklerine veya herhangi başka sebeple iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, sözleşmenin fesih edileceğini bu sürelere bağlı olarak karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bunun aksi durumunda ihbar tazminatı öder. Öte yandan iş sözleşmelerinin işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirtilen esaslar içerisinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmez. İş sözleşmesinin işçi

tarafından haklı nedenlerle feshi durumunda yine aynı bildirim süreleri geçerli olup, haksız bir nedenden dolayı sözleşmenin feshi durumunda ise işverenin ihbar tazminatı hakkı doğabilir.

583 lira daha arttı

Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı hesapları da değişti. Çalışılan her yıl için asgari ücretlilere 528,9, yüksek maaşlılara 583,18 lira avantaj oluştu.

Milyonlarca SSK'lının sigortası niteliğindeki kıdem tazminatı, yeni yılla birlikte arttı. Tazminat tavanı memur maaşlarındaki artışla birlikte 583,18 lira yükselerek 5 bin 434 lira 42 kuruştan 6 bin 17 lira 60 kuruşa çıktı. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak, 1 Temmuz'da memur maaşlarındaki artışla yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yüzde 26.05 artışla yükseldi.

Buna göre, bu yıl işsiz kalanların tazminatı, çalıştığı her yıl için 2 bin 29 lira 50 kuruş yerine 2 bin 558 lira 40 kuruştan hesaplanacak. Çalışılan yıl başına kazanç 528,9 lira olacak. Kıdem tazminatı her yıla 1 aylık brüt ücret kadar hesaplanıyor.

Ancak tazminat, belirlenen tavanı aşamıyor. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar da kıdem alır. Haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir.