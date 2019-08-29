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İHA’nın gündeme getirdiği Leyla’nın umut yolculuğu başladı

Kahramanmaraş’ta yüzüne örtülen eşarbın yanması sonucu yüzü ve kafa derisi de yanan Leyla Demirci, Türkiye’de ilk yüz naklini gerçekleştirenAkdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
İHA’nın gündeme getirdiği Leyla’nın umut yolculuğu başladı

Kahramanmaraş’ta yüzüne örtülen eşarbın yanması sonucu yüzü ve kafa derisi de yanan Leyla Demirci, Türkiye’de ilk yüz naklini gerçekleştirenAkdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile yeniden görüşmek üzere 14 saatlik yolculuğunun ardından Antalya’ya geldi. İHA’nın gündeme getirdiği olayın ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tedavinin önünü açıp Leyla’nın umuda yolculuğunu başlattı.


Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla Demirci, bir buçuk aylıkken annesi tarafından banyo yaptırıldıktan sonra beşiğe yatırıldı. Annesinin yüzüne örttüğü eşarbın odada bulunan çocuklar tarafından yakılması sonucu Leyla’nın yüz ve kafa derisi yandı. 20 yaşındaki Leyla Demirci akranları gibi makyaj yapıp insanların arasına katılmak istediğini söylemesinin ardından devreye Sağlık Bakanlığı girdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, yüz nakli bekleyen Leyla Demirci’nin tedavi sürecinin Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte olduğunu, nakil için donör beklendiğini ve bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteğin de Bakanlıkça sağlanacağını bildirmişti.


Bu paylaşımın ardından Leyla Demirci babası Sait Demirci ile birlikte dün akşam saatlerinde Antalya’ya gelmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi. 14 saatlik yolculuğunun ardından Antalya’ya gelen Leyla, valizini de alıp babası ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi. Leyla burada Türkiye’de ilk yüz nakillerini gerçekleştiren Prof.Dr. Ömer Özkan ile görüşecek.


Daha önce de takibi Özkan tarafından yapılan Demirci, bu gelişinin diğerlerinden farklı ve heyecanlı olduğunu söyledi.


1.5 aylıkken yüzünün eşarp tutuşması sonucu yandığını anımsatan Demirci, “Adana, Gaziantep ve Ankara’da çeşitli ameliyatlar oldum. Antalya’da yüz nakli yapıldığını televizyonda gördüm. Ardından 12 yaşında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdum. Aralıklarla gelip gidiyoruz.” dedi.



"Saçımı tarayıp, makyaj yapmak istiyorum"


Sağlık Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden Demirci, “Hayalim yüz nakli olmak. Antalya’da yüz nakilleri yapıldığı zaman da ben buradaydım. Ailem ve ben de çok sevinmiştim. Hastanede yatışım yapılabilir. Herkes organ bağışında bulunsun. Yüz nakli olursam gezip tozmak, saçımı taramak makyaj yapmak istiyorum. Böyle bir ukdem kaldı. Yüz nakli olursam her şeyi yapacağım” ifadelerine yer verdi.


Baba Sait Demirci ise tek hayalinin kızına yüz nakli yapılması olduğunu belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
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