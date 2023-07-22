İhanet toplantısının ardından ilk defa buluşan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik!

2023 seçiminde hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'nun başı Ekrem İmamoğlu ile belaya girdi.

Seçim öncesinde Meral Akşener tarafından cumhurbaşkanı adayı yapılmak istenen ancak Kılıçdaroğlu'nun itirazı sebebi ile bu amacına ulaşamayan İmamoğlu, seçimin hemen ardından yaptığı ilk açıklamasında, "değişim" mesajı vererek parti içinde yeni bir tartışma başlattı.

İmamoğlu'na CHP'ye yakın medya da destek vererek Kılıçdaroğlu için "istifa" kampanyası başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki kritik isimlerle düzenlediği Kılıçdaroğlu'nu devirme konulu zoom toplantısı basına sızınca, ikili arasındaki genel başkanlık kavgası had safhaya ulaştı.

Basına sızan ihanet toplantısından sonra İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen belediye başkanları toplantısında ilk kez yüz yüze geldi.

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Gazeteci Yalçın Bayer'in iddiasına göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rest çektiğini belirten Bayer, İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında da tartışma yaşandığını söyledi.

Bayer'in paylaşımı şöyle:

Bugün CHP Belediye Başkanları toplantısında konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum' demiş, bunun üzerine Ahmet Akın, İmamoğlu'na 'Konuşmanızı toparlayın' dediğinde, "Toparlayamam, dinleyeceksin' karşılığını vermiş.

CHP belediye başkanları toplantısında bir vaka daha. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile sert bir şekilde tartışmışlar. 'Sende parti ruhu yok, daha sen yenisin' demiş Kerimoğlu.