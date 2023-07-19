İhanet toplantısının ardından CHP'li Özgür Özel’den ilk yorum!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu ‘sızdırılan’ online ihanet toplantısına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

CHP MYK'sında Özgür Özel'in istifası istenirken, Özel kendisini Gazete Duvar aracılığıyla savundu.

İhanet toplantısına ait görüntülerin sızdırılmasını değerlendiren Özel, "Partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, istifa etmeyeceğini belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yaşadığımız seçim mağlubiyetinin ardından, ülkemizin geleceği için partimiz adına bir çare ve bir çıkış arıyoruz. Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz.

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Dönem başında Grup Başkanlığına aday olduğumu ve bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim.