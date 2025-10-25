İhanet edenin dilinden ihanet eden anlar! Ekrem’in casusluk ekibine Can Dündar kalkanı

“MİT tırları” haberleriyle devletin mahrem bilgilerini ifşa eden ve yabancı istihbarat servislerine sızdıran FETÖ firarisi Can Dündar, Almanya’dan eski İBB Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu ve ekibinin casusluk soruşturmasına tepki gösterdi. Dündar’ın açıklamaları, kamuoyunda büyük tartışmaya neden oldu.

Hırsızlık soruşturması nedeniyle tutuklanan CHP’li eski İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve avanesini Almanya’dan sahiplenerek Türkiye’ye kinini kusan Can Dündar, “Sandıkta yenemediğini mahkemede yenmeye, tartışarak susturamadığını hapiste susturmaya kararlı bir suç örgütü. Kimi tetikçi hakim ve savcıların işbirliğiyle muhalifleri bertaraf ederek Erdoğan’ı iktidarda tutmaya çalışıyorlar. Casusluk iddiası için Ekrem İmamoğlu ‘şeytanın bile aklına gelmez’ demiş. William Shakespeare ne demişti, ‘cehennem boş, bütün şeytanlar burada’…” diye konuştu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ!

Vatana ihanetten yargılanırken sahibi Almanya’ya sıvışan Can Dündar’ın hala oradan Türkiye aleyhinde hezeyanlarını ortaya saçması, vatandaşlar tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılandı.