İhanet buluşmasına milli irade darbesi

Zilletin Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifaka destek almak amacıyla terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğu, Anayasa Mahkemesi’nde açılan davada tescillenen HDP’ye 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde gitmeye kalktı. Çanakkale Zaferi, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Sünnisiyle, Alevisiyle ülkemizin tüm insanlarının cepheye koşarak yedi düveli püskürttüğü ve milli birlik ve beraberliğimizin sembolü olmuş bir tarih olarak bilinirken, Kılıçdaroğlu’nun bölücü bir partiyle destek ve ittifak görüşmesini bu tarihte planlaması STK’ların büyük tepkisini çekti. Gelen tepkiler sonrası Kılıçdaroğlu geri adım atarak görüşmeyi erteledi.

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye ziyaretinin bir art niyet göstergesi olduğunu savundu. Akit’e konuşan Dilmen, “Böyle bir zafer yıldönümünde nasıl bir düşünce ki, HDP’ye gidip destek isteniyor? Bu HDP’nin içinden çıktığı PKK değil mi 40 bin vatan evladını şehit eden, bir o kadarını yaralayan? Bu nasıl bir öfke ve kindir ülkemize karşı? Anlaşılan o ki, Kemal Kılıçdaroğlu, oylarını Türkiye ile meselesi olan, devlete karşı kirli hesaplar içinde olan kesimlerden almak istiyor. Onlardan gelecek oyların da kendisine yeterli olacağını düşünüyor. Çok yazık” ifadelerini kullandı.

“18 MART TARİHİNİN TESADÜF OLDUĞUNA İNANMIYORUZ”

Konuya ilişkin Akit’e görüşlerini aktaran Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da, “Daha önceki toplantıları da 28 Şubat’ta toplanmışlardı. 28 Şubat bu milletin içinde çok büyük travmalar, derin yaralar açmış bir günün adıdır. 28 Şubat’ın siyasi ayağı CHP’nin aynı şekilde 28 Şubat’ın mağduru olan Saadet Partisi’nin bu günde bir masanın etrafında bir araya gelmeleri çok manidardı. Keza 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin ve Afrin’in terör örgütünden temizlendiği günde terör örgütünün uzantısı HDP ile ittifak görüşmesi yapılmasının tesadüf olduğuna inanmıyoruz. Bugünün özellikle seçildiğini, hem emperyal güçlere hem de PKK terör örgütüne bir bağlılık mesajı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “Dün HDP ile direkt ya da dolaylı hiçbir görüşmesinin olmayacağını ifade eden Meral Akşener, tabiri caizse paspas edildi. Kılıçdaroğlu ile kazanılamayacağının ısrarla altını çizen Meral Akşener’e büyük bir operasyon yapıldı” diyen Başaran, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da bu operasyonun bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki; Meral Akşener’in özellikle İYİ Parti içindeki milliyetçi tabanın ittifaka karşı direncinin kırılması gerekiyordu. Bu konuda Akşener’e gaz veren İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı’nın bu çıkışıyla birlikte Kılıçdaroğlu’na da bağlılıklarını ilan ettiler. Akşener’i ortada bıraktılar. CHP’li Yaşar Okuyan’ın üzerinden Meral Akşener ile ilgili bilgiler, belgeler, dosyalar olduğu bildirilmişti. Meral Akşener, bir şekilde ikna edildi. İYİ Parti’nin ve Akşener’in masada etkinliği sıfırlandı. Selahattin Demirtaş’ın yazdığı mektuba HDP’nin pazarlıklarına, Kandil’deki terörist başlarının altılı masaya destek açıklamalarına karşı, İYİ Parti üç maymunu oynuyor. Bütün bu yaşananların tesadüf olduğunu düşünmek, en hafif tabiriyle saflık olur. Altılı masanın paydaşları milletin gözünün içine bakarak terör örgütleriyle, Türkiye düşmanı ülkelerle birlikte Cumhur İttifakı’na karşı eylem ve güç birliği yapmışlardır. 14 Mayıs onlar için son seçimdir. 14 Mayıs’a kadar her türlü kılığa girecekler, algı operasyonları yapacaklar, yalan, iftira, dezenformasyonlara girişeceklerdir. Milletimizin bu şer ittifakına karşı uyanık olması gerekir” şeklinde konuştu.

“KİM KİME NASIL MESAJ VERİYOR AYAN BEYAN ORTADA!”

“CHP cumhurbaşkanlığı seçiminde PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin oylarını almak için acaba ne vaatlerde bulunacak?” sorusunu yönelten Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Yüzyıl önce ecdadımızın bir karış dahi olsa vermemek için kanlarını döktüğü topraklar üzerinde özerklik mi teklif edecek? Biz bunların cevabını millet olarak geçmişten aldığımız derslerin vesilesiyle biliyoruz. Fakat onlar şunu hala öğrenemedi; bu millet nice kurulan oyunları bozdu. Kurulan bu son oyunu da 14 Mayıs 2023 tarihinde yine bozacaktır.”