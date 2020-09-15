İhanet anlaşmasının imzalanmasına füzeli cevap
Filistin'de işgalci konumunda bulunan Siyonist İsrail devleti, Beyaz Saray'da BAE, Bahreyn ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende normalleşme anlaşmasını imzalamasının ardından işgalciye füzeyle cevap verildi.
ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde hazırlanan ve birçok İslam ülkesi tarafından ihanet anlaşması olarak görülen normalleşme anlaşmasına imzalar atıldı.
Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.
İmza törenine Filistinli direniş grupları cevap verdi
Filistinli direniş grupları işgal altındaki Yahudi yerleşim birimi Aşdot şehrine düzenlediği füze saldırısında 6 işgalci yaralandı.