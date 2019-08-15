İhale ilanları İhale arama EKAP Kamu ihale kurumu kamu ihaleleri özel ihaleler tüm ihale ilanları

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Ticaret Bakanlığı e ihale üzerinden ihalelere ilişkin detaylı bilgilere ulaşılmakta. Bunun yanında hacizli araç, gayrimenkul satış, menkul satış ve İhale ilanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği tüm ihalelere yine Basın İlan Kurumu’nun ihale ilanları sayfası ilan.gov.trden ulaşabilirsiniz.15 Ağustos 2019 Perşembe 19:10
Ticaret Bakanlığı e ihale üzerinden ihalelere ilişkin detaylı bilgilere ulaşılmakta. Bunun yanında hacizli araç, gayrimenkul satış, menkul satış ve İhale ilanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği tüm ihalelere yine Basın İlan Kurumu’nun ihale ilanlarını ilan.gov.trden ulaşabilirsiniz.
İhale ödeme için ek süre talep edebilir miyim?
Satılan araçlar neden yeniden ihaleye çıkıyor? Kamu ihaleleri nereden takip edilir?
İhale teminatı ne kadar sürede iade edilir?
İhale teminatımın banka hesabıma iadesini nasıl yapabilirim?
İhalesini kazandığım aracı nasıl teslim alabilirim?
İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?
İhaleye konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim?
İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?
İhaleye girmek için teminat bedeli nereye yatırılır?
Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?
Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?
İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?
Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?
e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?
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