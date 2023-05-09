İHA, SİHA senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Demişti. Mansur soluğu mahkemede aldı

Yavaş açıklamalarında, “Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir? Hem de belden aşağı... Ona karşı verilecek cevap çok ama ben o seviyeye asla düşmem. Savcılığa verdim, hukuk halledecek” ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde:

“Anketlere baktığınızda Millet İttifakı önde çıkıyor. 'Millet İttifakı teröristlerle işbirliği yapıyor' derseniz Erzurum'daki gibi şeyler olur. İster istemez bir tarafı savunmada bırakıyor.

Toplumun yarısı terörist olabilir mi? Niye böldürelim memleketi? Bunun bir mantığı olması lazım. En uç partinin bile memleketin bölünmesini isteyeceğini düşünmüyorum. Bu arada insanlar gerçek konuşulması gereken şeyleri unutuyor.

Anketlere baktığınızda Millet İttifakı önde çıkıyor. 'Millet İttifakı teröristlerle işbirliği yapıyor' derseniz Erzurum'daki gibi şeyler olur. İster istemez bir tarafı savunmada bırakıyor.

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Toplumun yarısı terörist olabilir mi? Niye böldürelim memleketi? Bunun bir mantığı olması lazım. En uç partinin bile memleketin bölünmesini isteyeceğini düşünmüyorum. Bu arada insanlar gerçek konuşulması gereken şeyleri unutuyor.”