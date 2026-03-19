İHA saldırısı sonrası orduyu talimat: Derhal karşılık verin

Çad-Sudan sınırında tansiyon bir kez daha tehlikeli biçimde yükseldi. Sudan topraklarından kalkan insansız hava araçları Çad'ın sınır kasabası Tine'yi hedef aldı ve çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Debi, saldırının ardından ordusunu teyakkuza geçirirken bölgeye acil değerlendirme heyeti gönderdi.

CUMHURBAŞKANI DEBİ'DEN ORDUYA 'DERHAL KARŞILIK VERİN' EMRİ

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Sudan'dan gelen insansız hava araçları (İHA) saldırısının ardından orduya yüksek alarm durumuna geçme talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İtno'nun orduya "yüksek alarm seviyesine geçilmesi ve olası yeni saldırılara karşı derhal karşılık verilmesi" talimatı verdiği bildirildi. Açıklamada, can kayıpları ve maddi hasarı değerlendirmek üzere bölgeye heyet gönderildiği aktarıldı.

TİNE KASABASINA İHA SALDIRISINDA EN AZ 16 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basındaki haberlere göre, Sudan'dan gelen İHA'lar sınırdaki Tine kasabasını hedef aldı ve saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybetti.

Çad yönetimi, Sudan'daki çatışmaların sınır hattına yansıması ve silahlı grupların ülke topraklarına sızma riskinin artması nedeniyle 23 Şubat 2026'da iki ülke arasındaki sınırı ikinci bir emre kadar kapatma kararı almıştı.

{relation id:1990005 slug:'kendisine-yapilan-agir-hakaretlere-ragmen-cumhurbaskani-erdogandan-fatih-altayliya-surpriz-telefon-gecmis-olsun-fatih'}