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Aktüel İğneyi evde tanıdıklarına yaptıranlar dikkat! Bakın başına ne geldi
Aktüel

İğneyi evde tanıdıklarına yaptıranlar dikkat! Bakın başına ne geldi

Konya'da, kalçasında ağrı, uyuyamama ve ateşlenme şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin, doktor tarafından verilen iğneleri sağlık ocağı yerine kızına yaptırdığı ortaya çıktı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Yusuf Aksoy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hastanın kalçasında yumruk büyüklüğünde uzun süreli apse oluştuğunu ve böbrek fonksiyonlarının bozduğunu tetkik ettik" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 16:58:00 -
İğneyi evde tanıdıklarına yaptıranlar dikkat! Bakın başına ne geldi

Konya'da, kalçasında ağrı, uyuyamama ve ateşlenme şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin, doktor tarafından verilen iğneleri sağlık ocağı yerine kızına yaptırdığı ortaya çıktı.

Niğde'de yaşayan 61 yaşındaki diyabet hastası Halittin Altun, kolundaki ağrılar nedeniyle hastaneye gitti. Burada kendisine iğne yazılan Altun, köydeki sağlık ocağına doktorun gelmediği günlerde iğneleri kızına yaptırdı. Bir süre sonra her iki kalçasında da ağır oluşan ve ateşlenen Altun, kentteki hastanelerde rahatsızlığına çare bulamayınca Konya'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Yusuf Aksoy, hastaya yapılan tetkik ve muayene sonrasında her iki kalçasına da yoğun şekilde enjeksiyon yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, "Hastanın kalçasında yumruk büyüklüğünde uzun süreli apse oluştuğunu ve böbrek fonksiyonlarının bozduğunu tetkik ettik." dedi.

Aksoy, Altun'un apse tedavisi yapıldıktan sonra damardan verilen yoğun bir antibiyotik tedavisiyle genel durumunun düzeldiğini, özellikle diyabet hastası kişilerin iğnelerini sağlık kuruluşlarında yaptırması gerektiğini belirtti.

Hasta Altun da operasyonla kalçasındaki apsenin alındığını ve sağlığına kavuştuğunu söyleyerek, "Daha önce hareket dahi edemiyordum, yürüyemiyordum." dedi.

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