Iğdır'daki sokak hayvanları 4 günlük kısıtlamada aç ve susuz kalmadı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, uygulanan 4 günlük kısıtlamada sokak hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) talimat verdi.

DKMP tarafından, aralarında gönüllülerin de bulunduğu 4 ekip oluşturulup, kentin farklı noktalarındaki hayvan yoğunluğunun bulunduğu alanlar tespit edildi.

Kısıtlamanın uygulandığı 4 günde, belirlenen noktalara yaklaşık 1 ton kedi ve köpek maması bırakılıp sokak hayvanlarının beslenmesi sağlandı.

Gündüz ve gece olmak üzere caddelerde görev alan ekipler, yardıma muhtaç durumdaki birçok sokak hayvanına da yardım etti.

Ayrıca kentteki yaklaşık 90 noktaya sokak hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesi için su kapları bırakılıp günde iki defa su takviyesi yapıldı.