Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1511 sikke ele geçirildi
IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1511 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik başlatılan çalışmalarda suça karıştıkları belirtilen bazı şüpheliler takibe alındı.
Ekiplerce bu çerçevede Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde takip edilen bir araç, durdurularak arandı. Aramada, tarihi eser niteliğindeki 1511 sikke ele geçirildi.
Sikkelere el koyan jandarma, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.