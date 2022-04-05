Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Iğdır Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar istenilen bilgi ve belgelerini “IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Personel Daire Başkanlığı) Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Rektörlük Binası Kat 3” adresine gönderecektir.
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (476) 223 00 10,(5 hat) telefonlardan bilgi alabilecektir.
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