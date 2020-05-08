İGDAŞ faturaları iptal edilecek mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıkladı
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Soruşturmanın iki ayağı ile ilgili gelişme oldu.” dedi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
EPDK Yılmaz, “Soruşturmanın iki ayağı ile ilgili gelişme oldu.” dedi.
Mustafa Yılmaz, "İGDAŞ tarafında mevzuata aykırı fatura düzenlenmiş. 75 günlük fatura kesilmiş. Güvensiz bir ortamda hizmetin yürütülmesi mümkün değil " ifadelerini kullandı.