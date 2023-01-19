İftiralar ve gerçekler!

Ali İhsan Karahasanoğlu, eski bir gazete çalışanının hakkındaki iddialarına cevap verdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bana yaptığı hakaretler için, “Hiçbirimiz hatasız değiliz. Hatalarımıza kefaret olur. ‘Ene’ demeyelim, ‘ego’ yapmayalım.. Bir dakikalık mesai arkadaşlığının 40 yıl hatırı olmalı, tolere edelim” dedim.

Aylardır, özelden attığı hakaretlere, hakaret etmeden, özelden cevap verdim.

Kimi zaman “Kardeşim” dedim. Kimi zaman “Oğlum” dedim..

Son iki haftadır sosyal medyadan, özellikle beni hedefe oturtarak yaptığı hakaretlere de “Sağlık olsun. Ne çıkar, birisi de bize haksız isnatta bulunsun, iftira etsin.. Allah gerçekleri biliyor” dedim, bir şey yazmak istemedim..

Taa ki, dün, rahmetli ağabeyim için, kendisi biraz utanmış olmalı, hayali kişilere ettirdiği alçakça sözlere kadar..

O zaman buyrun gerçeklere..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...