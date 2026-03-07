İftar saati acı haber! Şehit sayısı yükseldi

  • İSTANBUL
Terör devleti İsrail'in kalleş saldırıları altındaki Gazze'de şehit olanların sayısı 72 bin 123'e yükseldi.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

 

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 640'a, yaralı sayısı bin 707'ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 123'e, yaralı sayısının ise 171 bin 805'e ulaştığı kaydedildi.

