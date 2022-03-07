İftar pidesi nasıl yapılır? İftar menüsü için iftar pidesi tarifi

İftar pidesi nasıl yapılır? iftar menüsü için iftar pidesi tarifi ne? Taş fırından çıkmış gibi: Ramazan pidesi tarifi

İftar pidesi tarifi

Yumuşacık pide tarifi malzemeleri

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 su bardağı un

Hamurun üzeri için:

1 yemek kaşığı un

2-3 yemek kaşığı su

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Susam ve çörek otu

Ramazan pide nasıl yapılır?

Derin bir karıştırma kabına ılık süt ve suyu koyun. Yaş mayayı ufalayarak ekleyin. Tuz, toz şeker ve zeytinyağını koyup maya ve toz şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Elenmiş unu yavaş yavaş ekleyerek, ele çok yapışmayan yumuşak bir hamur oluncuya kadar yoğurun. Üzerini örtüp ılık ortamda 30 dakika mayalanması için beklemeye alın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt koyun ve üzerine un serpiştirip hazır bekletin. Kabaran pide hamurunu alıp tepsinin tam ortasına olacak şekilde yerleştirin. Elinizle bastırarak yuvarlak şekilde açarak büyütün. Bir kasede un ve suyu çırpın. Parmak uçlarınızı hazırladığınız suya batırın ve sonra hamura bastırarak kenar ve üst çizgilerini belirginleştirin. Üzerini temiz bir mutfak havlusuyla örtün ve tekrar mayalanması için 30 dakika kadar bekletin. Hamur kabarıp şeklini kaybedebileceği için çizgilerin üzerinden tekrar bir çatal yardımıyla geçerek şekli sabitleyin. Üzeri için yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağını bir kasede güzelce çırpın. Karışımı fırça yardımıyla hamurun tamamına sürün ve susam ile çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kızarıncaya kadar pişirin.