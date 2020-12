'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası

Sosyal medyada bir kadının Hasan Ali Toptaş ile ilgili attığı tweet çığ gibi büyüdü. 20'yi aşkın kadın, yazar Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını kamuoyuyla paylaşınca edebiyat dünyası büyük şok yaşadı. Hasan Ali Toptaş ile ilgili başlayan 'İfşa' akımı ile birçok kadın, kendilerine yönelik taciz olaylarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

'İtibarlı bir erkeği ifşalayacağım'

Çekim Yapan Kadınlar adlı twitter hesabını kullanan bir kadın Gazeteci Gürkan Hacır'ın tacizine uğradığını iddia etti. "Canım kadınlardan aldığım güç ile 'itibarlı' bir erkeği ifşalayacağım." diyen twitter kullanıcısı kadın, olayın 2001 yılında yaşandığını öne sürerek şunları anlattı:

"Sene 2001. Yeni mezun olmuşum ve bir belgesel projesi için RTGD'de (Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği hala duruyor mı bilmiyorum) çalışmaya başladım. 'Ekonominin Çınarları' adında bir belgesel projesi için harıl harıl araştırma yapıyorum. Köklü firmaları, aile şirketi olarak kurulup piyasaya yön vermiş firmaları vs araştıyorum, nasıl bir belgesel çatısı olmalı diye kafa patlatıyorum vs. Bu araştırmalar sonrasında da şehir içi ve dışı ön araştırmalara gideceğim Gürkan Hacır ile. Ankara'dan başladık, sonra Bursa'ya gideğiz, görüşme sonrası gece otelde kalacağız ve döneceğiz."

'Çalışma bahanesi ile odama geldi'

"Gece Gürkan Hacır çalışma bahanesiyle odama geldi sohbet edelim falan dedi, rahatsızım ama çok itiraz edemedim. Gereksiz bir sohbet içindeydi, bir süre sonra artık gitmesini istedim ama gitmedi."

'Odada iki ayrı yatak vardı, ben de burda yatayım ne olacak ki' dedi

"Ben itirazlarımı sıralayıp odadan çıkarmaya çalışınca da beni aşağılayarak, genç bir kadın olarak göstermelik ona eşlik ettiğimi, ön görüşmede hiç birşey yapmama, soru sormama gerek olmadığını, firmalarla görüşürken hoş prezentasyon olayım diye işe alındığımı söyledi, o gece odadan çıkaramadım çeşitli şekillerde karşı koymaya çalışarak cinsel tacizine maruz kaldım, kafam çok karışmıştı. Ankara'ya dönünce birkaç gün içinde ayrıldım."

'Ben ne yaptım da kendisinde bu cesareti buldu?'

"Yaşadığım bu tacizden çok kişiye bahsetmedim, her aklıma geldiğinde bu neden oldu, neden kapıyı açtım, açmasaydım ne diyecektim ki iş arkadaşım, ben ne yaptım da bu cesareti buldu, verdiğim tepkiler yetersiz miydi? diye hep kendimde bir şeyler aradım durdum."

'Oysaki yaşadığım nitelikli bir cinsel tacizdi'

"Şimdilerde Tv 100, Halk Tv ve Habertürk Tv'de programlar yapıyor. Ekranlarda boy gösterirken her gördüğümde, önüme bir twiti her düştüğünde bu erkek, kadın düşmanı bir tacizci, bir gün sana bunun hesabını soracağım dedim. Bana bu cesareti veren kadın dayanışmasına, her geçen gün büyüyen kadın mücadelesine teşekkür ederim, iyi ki varsınız, iyi ki varız. Yaşasın Kadın Dayanışması."