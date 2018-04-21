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İFM’ye vergi ayrıcalıklı davet

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) uluslararası oyuncuların da gözdesi haline geldiğini belirten Ali Ağaoğlu, Londra Finans Merkezi ve Katar’la görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ağaoğlu, İFM’de hem hukuksal hem vergisel teşviklerin sunulması gerektiğini kaydetti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
İFM’ye vergi ayrıcalıklı davet

İstanbul Finans Merkezi (İFM) cazip koşullarıyla uluslararası finans merkezi olma yolunda ilerliyor.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akbulut ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi-Murahhas Azası Hasan Rahvalı, İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ali Ağaoğlu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin uluslararası platformda da ilgi odağı olduğunu söyledi. Ağaoğlu, “Londra Finans Merkezi’nin Başkanı Lord Mayor, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin en büyük geliştiricisi olarak, bizi 4 kez ziyaret etti. Biz de gerçekleştirdiğimiz yurt dışı seyahatlerde finans merkezini, finans çevrelerine ve iş adamlarına anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Katar’dan yeni geldiklerini ve Katar Finans Merkezi’nin resmi davetlisi olarak 3 gün boyunca en üst düzeyde ağırlandıklarını ifade eden Ağaoğlu, “İFM ve Katar Finans Merkezi arasında işbirliği imkânlarını geliştirmek amacıyla bir iyi niyet sözleşmesi imzaladık. Bunun iki ülke arasında gelişmiş ilişkilere daha da büyük katkıda bulunacağına inanıyorum” yorumunu yaptı. 

PROJE 2021’DE BİTECEK

İFM’nin Türk ekonomisi için stratejik değere sahip bir mega proje olduğunu düşündüklerini ifade eden Ali Ağaoğlu, “İFM için ne gibi adımlar atılması gerekir?” sorusuna ise şu karşılığı verdi:

Orada hem hukuksal hem vergisel ayrıcalıklar oluyor. Bu konuda dünyadan ders alıyoruz. Burada hukuksal ve vergisel teşvikler sunulması gerekiyor. Biz ihaleyi 2012 Aralık ayında aldık. Proje değeri o dönemde 1 milyar 400 milyon liraydı. Projede kamunun ve diğer şirketlerin projeleri de var. Proje 2021 itibari ile bitecek.

EMLAK KONUT GYO GÜVENCESİNDE

Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akbulut da Emlak Konut GYO’nun koordinasyonu ve güvencesi ile gerçekleşen, Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmasını sağlayacak İFM projesinin ilk adımını yakında hayata geçireceklerini söyledi. Akbulut, “Ülkemiz sermaye piyasalarının önde gelen kuruluşlarının yer alacağı, tüm yapım işlerinin tamamlanması ile İstanbul’un küresel bir finans merkezi olacağına da inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
  1. İstanbul Finans Merkezi
  2. İFM
  3. Ali Ağaoğlu

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