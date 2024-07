İflaslar şimdi de bankalara sıçradı! Ünlü banka iflas etti

Ünlü banka iflas ettiğini duyurdu. Haberin ardından müşterilerin, paralarını çekmek için ATM'lere hücum ettiği söyleniyor.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının Fulton Bank'a satıldığını duyurdu.

FDIC'nin açıklamasına göre, Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kayyum atanmış olan Republic First Bank'ın faaliyetleri sonlandırıldı.

FDIC'nin bildirdiğine göre, mevduat sahiplerinin korunması amacıyla Fulton Bank ile neredeyse tüm mevduatın ve büyük bir kısmı Republic First Bank'ın varlıklarının satın alınması için anlaşma sağlandı.

Açıklamada, Republic First Bank'ın New Jersey, Pennsylvania ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank şubeleri olarak yeniden açılacağı ve Republic First Bank müşterilerinin artık Fulton Bank müşterileri olacağı belirtildi.

FDIC'nin verilerine göre, 31 Ocak itibarıyla Republic First Bank'ın toplam varlıkları yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatı ise 4 milyar dolar civarındaydı.

Bankanın iflasının FDIC'ye maliyetinin ise 667 milyon dolar olması bekleniyor. Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu. Müşteriler, iflas haberiyle birlikte paralarını çekmek için ATM'lere koştuğu iddia ediliyor.