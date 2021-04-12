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Aktüel İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi
Aktüel

İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi

Emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 11:05:00 -
İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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