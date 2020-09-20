İfadeler sonrası ekipler harekete geçti! FETÖ'nün mahrem imamı özel okulda yakalandı

Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.

Örgüt üyeleri birer birer deşifre olurken, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonlar da hızını kesmiyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar ve Denizli’de yürütülen soruşturmalarda örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen bir şüpheli Konya’da yakalandı.

Özel okulda görevli olduğu belirlendi

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadeler ile HTS analizlerinden örgütün mahrem imamı olduğu belirlenen S.K. isimli zanlının Konya'da olduğu belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda hareket geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte özel bir okulda görevli S.K.'yı gözaltına aldı. Konya'daki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a getirildi.