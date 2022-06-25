İfade özgürlüğü naraları atanlara bak! Muhalifken böyleler, iktidara gelirlerse kan kusturacaklar

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalefetin karşıt görüşü susturmaya çalıştığını, ifade özgürlüğü naraları atan CHP ve İYİ Partililerin insanlara nasıl dava açtıklarını köşesine taşıdı.

Altınok'un bugünkü yazısının ilgili bölümü:

İfade alanının "zaten" daraldığını, insanların elinde kala kala sosyal medyanın kaldığını ve yeni internet yasasıyla ağzını açanın davalık olacağını söyleyen muhalefetin önde giden aktörlerinden Gürsel Tekin, 1300 kişiye dava açmış.

Kendi ifadesiyle bunların önemli kısmını da cezaya çevirmiş.

Seçimleri kazanmaları halinde kendilerine muhalefet eden medyaya el koyacaklarını söyleyen Tekin'e yakışan bir performans doğrusu...

Geçen gün bir gazetede haberdi... Durup durup "Korkmayın konuşun" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tam 15 bin kişiye tutuklama talebiyle dava açmış.

15 bin!

Akşener'in tutuklama talebiyle dava açtıklarından biri, kendisine Twitter'dan "madam" diyen 68 yaşında emekli bir kadın mesela... Dava açılanlardan kaçı Z kuşağından dersiniz?

Muhalefetteyken, sınırlı avukat ekibiyle böylesine bir sayıya ulaşan Meral Hanım'ın iktidarın imkânlarıyla kırılmaz rekorlara ulaşacağını tahmin etmek zor değil.

Geçtiğimiz günlerde seyahatine CHP yandaşı olmayan bir gazeteciyi davet ettiği için özür dilemek zorunda kalan Ekrem İmamoğlu, dün bir törende "Siz bir de bizi Millet İttifakı'nın iktidarında görün" diyordu.

Görmemize gerek yok, tahmin etmekte zorlanmıyoruz.