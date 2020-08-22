İfade özgürlüğü diye bas bas bağıranlar, Kılıçdaroğlu'nun bir mesajı ile 'suspus'!

Karadeniz’de bulunan doğalgaz keşfi haberi Türkiye’deki vatan severleri sevince boğarken bu durumdan rahatsız olanlar sessiz kalmayı tercih etti. Bunun en büyük örneği ise hiç kuşkusuz muhalefetten geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, bütün milletvekillerine Erdoğan’ın müjdesi karşısında hiçbir açıklama yapılmaması talimatı verdi.

Her daim ifade ve düşünce özgürlüğünden dem vuran solak kesim, başkanlarının bir talimatı ile ifade özgürlüklerine pranga vurulmasına göz yumdu.

Dünya’da manşetlerden verilen bu müjde karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği kısa CHP'li milletvekillerine gönderdiği kısa mesaj gündeme damga vurdu.

Kimse görüş bildirmeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, CHP Grup Başkanlığı’ndan gönderilen mesajda, "Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanı’nın bugün (dün) yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.