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Gündem İETT otobüsü ikiye bölündü. Çok sayıda yaralı var.
Gündem

İETT otobüsü ikiye bölündü. Çok sayıda yaralı var.

Her gün İBB’ye ait duyduğumuz kaza haberlerine bir yenisi daha eklendi. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Otobüs ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:21:00 - 2022-12-05 11:24:27
İETT otobüsü ikiye bölündü. Çok sayıda yaralı var.

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy mevkiinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Edinilen ilk bilgilere göre; 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılar, otobüs şoförünün çok hızlı olduğunu ve tramvay yoluna girdiğini söyledi. Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler de geldi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy mahallesinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kazada çok sayıda vatandaş yaralandı.

İETT İLE TRAMVAY ÇARPIŞTI

İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otobüs ağır hasar aldı. Tramvayın otobüse ortadan çarptığı gelen görüntülerde net şekilde görüldü.

YARALILAR VAR

Sabah işe ve okula giden pek çok kişinin bulunduğu otobüse, tramvayın çarpması ile yaralananlar oldu. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralıların bazıları hastaneye götürüldü. Gelen ilk bilgilere göre; 4'ü ağır 19 yaralı var.

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Yorumlar

fuat

ugursuz i.. , neyse en azindan istanbullular herseyin ne kadar guzel oldugunu goruyor , hoslarina giderse tekrar secerler bu kadar basit , kendi dusen aglarmi !

Metin

Yolun açık olsun Başkan İnşallah önümüzdeki seçimlerde hep birlikte bu kibir abidelerın iktidardan ve borazan medyasından kurtuluruz.
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