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Aktüel İETT otobüsü durağa daldı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Aktüel

İETT otobüsü durağa daldı! O anlar kameraya böyle yansıdı

İstanbul Çekmeköy'de bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı. Durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 16:17:00 - 2022-01-10 16:37:53

Çekmeköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.25 sıralarında Kemerdere Köprülü Kavşak durağı Serencebey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgazi-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı.

Otobüs, bir iş yerinin demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İETT otobüsünün durağa daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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