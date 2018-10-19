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İdrar kokusu hastalık habercisi olabilir!

İdrar yolu enfeksiyonları, karaciğer hastalıkları, hamilelik, yiyecek ve içecekler, vitamin destekleri idrarda kokuya neden olabilir.

19 Ekim 2018 Cuma 20:09
İdrar kokusu hastalık habercisi olabilir!

İDRAR NEDEN KOKAR?

Vücudumuz susuz kaldığında idrar yoğunlaşır çünkü içinde atık miktarı artık çok fazladır. Kötü kokmanın başlıca sebebi amonyağın fazla olması kaynaklıdır. Bol su içmek kötü kokuyu engelleyecektir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

İdrar yolu enfeksiyonlarında idrarda kötü koku oluşur. Bakterilerin idrar yollarında üremesi ile oluşan idrar yolu enfeksiyonlarında idrarda yanma, sık idrara çıkma, idrarda kötü koku, terleme oluşur. Antibiyotik tedavisi, bol su içmek tedavinin başlıca uygulamasıdır.

VAJİNİT

Vajinal enfeksiyonlarda, vajinadan kötü koku, idrarda kötü kokuya neden olabilir. Vajinada kaşıntı, kızarma, idrar yaparken ağrı diğer belirtileridir. Doktorlar vajinitte mantar ilaçları ve antibiyotik kullandırabilir.

PROSTAT

Prostat olan hastalarda genelde idrar yolu enfeksiyonlarına çok fazla rastlanır. İdrarda koku, alt karında ağrı, kasıklarda baskı hissi sıklıkla görülen durumdur. Yaklaşık 1 hafta kadar antibiyotik kullandırılan hastalara bol su içmesi söylenir.

BÖBREK TAŞLARI

Kötü kokulu idrar, böbrek taşları kaynaklı olabilir. İdrarda kan olması, sırtta ve yanlarda ağrı böbrek taşı ile oluşabilir. Ağrıyı hafifletici ilaçların verilmesi, taşların kendiliğinden düşmesi beklenir.

YİYECEK VE İÇECEKLER, VİTAMİN DESTEKLERİ

Çeşitli içecekler ve yiyecekler idrarda kötü kokuya yol açabilir.

BAZI İLAÇLAR

Belirli ilaçlar idrar kokusunda değişime yol açabilir. Antibiyotikler, bazı multivitamin destekleri idrarda renk ve koku değişimi yaratır.

KARACİĞER HASTALIKLARI

Karaciğer bazı atıklar üretir. Düzgün ve sağlıklı olmayan karaciğer idrarın koyu, kahverengi, yeşil hale gelmesini sağlayabilir. İdrarda olan koku ciddi bir amonyak kokusudur.

ŞEKER HASTALIĞI

Kanda olan şeker miktarı arttığında sık idrara çıkma başlar. İdrarda koku oluşur.

HAMİLELİK

Hamilelikle birlikte hormon dengeleri değişir, idrar torbası enfeksiyonları ve vajinal akıntılar artar. Bu durumda doktorun tavsiyeleri uygulanır.

FENİLKETONÜRİ

Bu hastalıkta, besinlerde olan fenilanin sindirilemez ve idrarda ağır, küflü koku oluşur. içerisinde fenilanin olan besinler tüketilmemelidir.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU HASTALIĞI

Kalıtsal bir hastalıktır. İdrar akçaağaç şurubu gibi kokmaktadır. Bazı proteinler yıkılamadığından oluşur. Beslenme düzeni ile dengeye alınır.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:09
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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