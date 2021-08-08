Erkekler de nadir görülmesine rağmen toplum içerisinde yüzde 15-20 arasında kadınlarda görülen idrar kaçırma sorunu günlük yaşamı son derece olumsuz etkiliyor. Pek çok kadın çekindiği için bu sorun için hastaneye başvurmaktan kaçınıyor. Uzmanlar ise bu sorunun tedavisinin olduğunu ve vakti kaybetmeden hastanın hekime görünmesini tavsiye ediyor. Peki, idrar kaçırma sorunu nasıl tedavi ediliyor.

Kadınlarda idrar kaçırma neden olur?

Kasların gevşemesiyle pek çok kadında idrar kaçırma sorunu görülüyor. Ayrıca doğumlar, kronik hastalıkla gibi sebepler de idrar kaçırmaya yol açıyor. İşte, kadınlarda idrar kaçırma sorununun sebepleri:

Normal doğum yapmış olmak

Çok doğum yapmış olmak

Aşırı kilolu olmak

Genetik sebepler

Kronik kabızlık

Vajinal enfeksiyonlar

İdrar taşları ve tümörleri

Menopozla ilişkili hormonal değişiklikler

Şeker hastalığı

Bazı ilaçlar

Beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya neden olan hastalıklar (demans, alzheimer, damarsal hastalıklar)

İdrar kaçırma nasıl önlenir? İdrar kaçırma tedavisi nasıl olur?

Üroloji Uzmanı, Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez, "İdrar kaçırmanın tedavisi mümkündür. Tüm kadın nüfusunun içinde yüzde 15-20 oranında gözlenen idrar kaçırma şikayeti tedavi edilebilen bir durumdur. İdrar kaçırma bütün yaş grubundaki kadınlarda farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Ancak idrar kaçırma kesinlikle yaşlanma sürecinin normal bir sonucu değildir. İdrar kaçırma olayı kişilerin rahatlıkla konuşamadığı bir durumdur. Sevdiğiniz aktiviteleri (egzersiz, yolculuk, sosyal ilişkiler vb.) yapmayı kısıtlayabildiği gibi günlük yaşamı sınırlandıracak kadar şiddetli de olabilir" dedi.

Egzersizler, ilaç tedavisi, lazerli müdahale ve cerrahi operasyon ile idrar kaçırma sorunuyla vedalaşabilirsiniz.