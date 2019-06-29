İDO Tekirdağ - Marmara Adası - Avşa hattı açılıyor İDO, 6 Temmuz tarihinden itibaren Tekirdağ - Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattını açıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek ve zaman avantajı sağlayacak yeni hatlar belirlemeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda 6 Temmuz tarihinden itibaren Tekirdağ - Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattını açıyor. Seferler 6 Temmuz 2019 -1 Eylül 2019 tarihleri arasında Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek. Tekirdağ’dan araba vapuruyla 2, 5 - 3 saat vakte ihtiyaç varken İDO misafirleri, Avşa Adası’na sadece 1, 5 saatte geçecekler.

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