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İDO Tekirdağ - Marmara Adası - Avşa hattı açılıyor

İDO, 6 Temmuz tarihinden itibaren Tekirdağ - Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattını açıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:28
İDO Tekirdağ - Marmara Adası - Avşa hattı açılıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek ve zaman avantajı sağlayacak yeni hatlar belirlemeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda 6 Temmuz tarihinden itibaren Tekirdağ - Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattını açıyor. Seferler 6 Temmuz 2019 -1 Eylül 2019 tarihleri arasında Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek. Tekirdağ’dan araba vapuruyla 2, 5 - 3 saat vakte ihtiyaç varken İDO misafirleri, Avşa Adası’na sadece 1, 5 saatte geçecekler.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:28
  1. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)
  2. Tekirdağ - Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattı
  3. İDO
  4. Avşa Adası
  5. deniz otobüsü

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