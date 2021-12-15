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Aktüel İDO seferleri yapılıyor mu, iptal mi? Bugün BUDO seferleri iptal mi?
Aktüel

İDO seferleri yapılıyor mu, iptal mi? Bugün BUDO seferleri iptal mi?

Bugün BUDO seferleri yapılıyor mu? İDO seferleri iptal mi, BUDO'da hangi seferler iptal? soruları İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle vatanadaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Şiddetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi. Peki BUDO ve İDO seferleri bugün iptal mi? 15 Aralık İDO seferleri yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-15 08:10:00 - 2021-12-15 08:11:04
İDO seferleri yapılıyor mu, iptal mi? Bugün BUDO seferleri iptal mi?

İDO ve BUDO seferleri 15 Aralık Çarşamba günü yani bugün iptal mi? İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bugün BUDO seferleri iptal mi?

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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