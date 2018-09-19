İdmanyurdu'nun 6 puanı daha silindi

Süper Lig'den önce Spor Toto 1. Lig, bir sonraki yıl TFF 2. Lig'e düşen Mersin İdmanyurdu, bu yıl da ligden rekorlar kırarak düştü. Türkiye'nin ilk kurulan kulüplerinden biri olan ve ülke futbolunda bir zamanlar fırtına gibi esen Mersin İdmanyurdu, 4 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer yasakları ve bunlara bağlı FIFA'dan gelen cezalar nedeniyle bir anda yok oldu. 2013-2014 sezonunda Süper Lig'i 6., 2014-2015 sezonunda ise 7. sırada bitiren kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda yaşamaya başladığı maddi sıkıntılardan dolayı ligi 18. sırada bitirerek Spor Toto 1. Lig'e düştü. Maddi sıkıntılar ve transfer yasağı ile birlikte bir türlü kendini toparlayamayan Mersin ekibi, bu sezonda da ligi 18. sırada bitirerek 2. Lig'in yolunu tuttu. Bu yıl da beklenen desteği göremeyen ve bir türlü istenen sonuçları alamayan Mersin İdmanyurdu, ligi sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak, kulüp tarihinde rekorlar kırarak küme düştü. Normal şartlarda 3. Lig'de mücadele etmesi gereken Güney ekibi, buradan da 2 lig birden düşürülerek Mersin Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. 55 yıl sonra çıktığı ilk amatör maçlarını kazanan Mersin ekibi, FIFA'dan gelen puan silme cezalarıyla eksi 3 puana düştü.

"9 puan silme cezamız vardı, o uygulandı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin İdmanyurdu Başkan Vekili Şevket Varan, kulübe toplamda uygulanacak 9 puan silme cezası olduğunu belirterek, "Bu cezanın eksi 3'lük kısmı sezon başı, eksi 6'lık kısmı da dün tebliğ edildi. Bu cezalar normalde geçen sezon bizim puanımızdan düşürülmüştü fakat bir kısmı lig bitiminden sonra düşürüldüğü için itiraz edilmiş ve bu sezona devredilmiş durumda. Kulübümüze gelen cezalara altın madeni bulmuşcasına sevinen insanlar var. Onlar felaket tellalı gibi her yere bilgi dağıtıyorlar. 2 maçta alınan 6 puan ve oluşan birlik beraberlik herkesi rahatsız etmiş.Takımımızın sahipsiz olmadığını takıma verilecek zararlar karşısında susmayacağımızı daha önce belirtmiştik. Aynı tutumlar devam ederse tepkimizin çığ gibi büyüyeceğinin bilinmesini isterim" diye konuştu.

"FIFA'daki dosyalar ile ilgili çalışıyoruz"

FIFA'daki dosyalar ile ilgili çalıştıklarını vurgulayan Varan, "Eski kalecimiz Sehic ile olan Cas'daki davayı kazandık. Sehic itiraz hakkını kullanmadı. 230 bin Euro borcu kapanmış oldu. Marko Futacs'dan 6 puan silme ve transfer yasağı vardı. Kendisiyle konuşup anlaştık. Bize 6 ay süre verdi. 6 ay sonra 5 bin Euro gibi küçük bir rakam ödeyeceğiz. 6 ay sonrasına 5 bin Euro daha ödeyeceğiz. İvan de Souza da takımımız lige çıkana kadar bize herhangi bir ceza göndermeyecek, puan silme ile ilgili işlem yapmayacak. Diğer oyunculara ve kulüplere takımımızın durumunu anlatan bir yazı hazırlayıp avukatlarına ulaştırdık. Takımımız profesyonel lige tekrardan ulaşana kadar süre istedik. Çoğundan olumlu dönüşler oldu. Biz yönetimi devraldıktan sonra herhangi bir puan cezası gelmedi, gelmemesi için de çabalıyoruz. Borç sildirme konusu çok hassas bir konu. Bu konuda yerli oyuncularımızın çoğundan sözler aldık. Bütün bunların yanı sıra TFF'de çok garip şeyler oluyor. Takımımızla ilgili her olumsuz şey jet hızında işliyor. İtiraz ediyoruz 6 ay sürmesi gereken yazışmalar 1 ay içinde sonuçlanıyor. Sezon başındaki küme düşürülme olayı zaten tam bir facia. 1 sezonda 2 küme birden düşürülmüştü takımımız. Bu konuda da ilerleyen günlerde TFF ile tekrardan görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Puan silme konusu üzerinden önümüz kesilmeye çalışılıyor"

Takımın şevkini kırmak için çalışmalar yürütüldüğünü savunan Varan, "Özellikle puan silme konusu üzerinden önümüz kesilmeye çalışılmakta, moral bozmak için uğraşılmakta. Bunlarla ilgili kimseye pabuç bırakmayacağımızı her şeyle ilgilendiğimizin bilinmesini isterim. Geçmiş dönemden örnek verecek olursak bu takımın sadece 300 Euro için bile puanı silinmiş, gerisini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 2 hafta önce deplasman maçında 55 yıl sonra amatör küme maçına çıktık. İlk maç amatör maç ki seyirci rekoru kırıldı. 2. maç ise Mersin Stadyumu'nda oynandı ve 2. Ligde bile toplanmayan taraftar ve birliktelik vardı. Ama bazı kesimler tarafından yine yalnız bırakıldık. Vefasızlık olur ama bu kadarı ayıp. Bu şehrin en büyük takımı ve camiası Mersin İdmanyurdu'dur. Taraftarımız 2 haftadır zaten bunu taraflı tarafsız herkese ispatlamıştır. Moral bozmaya gerek yok. Tam gaz devam. Yabancı 2 oyuncumuzun oturum izinlerini aldık. Federasyona başvurularını yaptık. FIFA'dan yazılarının gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.