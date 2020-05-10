İdlib’deki mülteci çocuklardan Başakşehir’e selam

Başakşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan İftara Doğru programında Erem Şentürk, İMKANDER Başkanı Murat Özer’i ağırladı. Programın sürprizi, İdlib’deki mülteci çocukların Başakşehir’e gönderdiği selam oldu.

Başakşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında yayınlanan Ramazan kuşağı devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından her gün saat 17.00’de başlayan Ramazan kuşağı, Erem Şentürk ile İftara Doğru programındaki sohbetlerle taçlanıyor. Programda haftanın son konuğu İMKANDER Başkanı Murat Özer oldu. Özer, Anadolu insanının hem fiziki hem de manevi temizliğini anlattı. 14. yüzyılın ünlü seyyahlarından İbn-i Battuta’da değinen Özer, “Dünyanın neredeyse tamamını gezmiş olan seyyahın Anadolu coğrafyasında yaptığı gözlem şu; buradaki hazine bambaşka bir şey. Anadolu insanının kendisi gerçek anlamda hazinedir. Müslüman Türk bir hazinedir diyor. Bir batılı seyyah ise Anadolu’da kağıda verilen değeri görünce şaşırıyor. Bizim medeniyetimizde böyledir. Kağıt mübarek bir şeydir. Allah’ın ayeti yazılır. Anadolu’da bir yerde kağıt bulduklarında yükseğe kaldırılır, kağıt bizde ekmek gibi bir şeydir” dedi.

Mülteci çocuklar duygulandırdı

İMKANDER Başkanı Özer, sürekli temasta oldukları sınır ötesindeki Suriyeli mültecilerden de bahsetti. İdlib’de ağır şartlar altında yaşayan Suriyeli sivillerin Şam’ın banliyölerindeki açlık baskısından güçlükle kurtularak İdlib’e ulaştıklarını söyledi. Erem Şentürk’ün mülteciler için ne yapıldığını sorması üzerine Özer, Ramazan’da derneğin olanakları dahilinde her gün iftar verdiklerini söyledi. Suriye’de 9 yıldır büyük bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çeken Özer, “Ne evlerine dönebiliyorlar ne de Türkiye’ye gelebiliyorlar. Arada sıkışıp kalmışlar. Biz onlara her akşam canları ne isterse iftar hazırlıyoruz. Bu kervana katılmak isteyenler ‘kardeşini unutma’ projemiz kapsamında 10 lira karşılığında iftar gönderebilirler” diye konuştu.

Özer, Başakşehir Belediyesi ile İMKANDER’in birlikte iftar verdiği mülteci çocuklardan kendisine gelen fotoğraf karelerini canlı yayında gösterdi. İdlib’deki mültecilerin Başakşehir Belediyesine Türkçe olarak teşekkür ettikleri dövizlerle poz verdiği o kareler canlı yayının sürprizi oldu.