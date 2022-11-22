İdlib’deki çocukların ‘Kamplar Dünya Kupası’ heyecanı başladı

Suriye’deki çocuklar için yardım faaliyetleri yürüten dernek, İdlib’deki çadır kamplarda yaşayan çocukları savaş ortamından çıkarmak için “Kamplar Dünya Kupası” adı verilen organizasyon düzenledi. İdlib’deki 25 kampa sığınan ve ailelerinin geçimlerine katkı için çalışmak zorunda kalan 448 çocuğun olduğu 32 futbol takımı oluşturuldu. İdlib’de iç savaş mağduru çocuklara dikkati çekmek için düzenlenen “Kamplar Dünya Kupası”, il merkezindeki bir halı sahada başladı. Açılış törenine katılanlardan Menekşe Derneği Gönüllüsü Muhammed Said, “Çocukları savaş ortamından çıkarmak için kendi imkanlarımızla özel bir dünya kupası organize ettik” dedi.