  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İdlib’deki çocukların ‘Kamplar Dünya Kupası’ heyecanı başladı
Aktüel

İdlib’deki çocukların ‘Kamplar Dünya Kupası’ heyecanı başladı

Menekşe İnsani Yardım Derneği İdlib’de miniklerin kalbine dokundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 10:03:00 -
İdlib’deki çocukların ‘Kamplar Dünya Kupası’ heyecanı başladı

Suriye’deki çocuklar için yardım faaliyetleri yürüten dernek, İdlib’deki çadır kamplarda yaşayan çocukları savaş ortamından çıkarmak için “Kamplar Dünya Kupası” adı verilen organizasyon düzenledi. İdlib’deki 25 kampa sığınan ve ailelerinin geçimlerine katkı için çalışmak zorunda kalan 448 çocuğun olduğu 32 futbol takımı oluşturuldu. İdlib’de iç savaş mağduru çocuklara dikkati çekmek için düzenlenen “Kamplar Dünya Kupası”, il merkezindeki bir halı sahada başladı. Açılış törenine katılanlardan Menekşe Derneği Gönüllüsü Muhammed Said, “Çocukları savaş ortamından çıkarmak için kendi imkanlarımızla özel bir dünya kupası organize ettik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23