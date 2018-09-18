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İdlib’de silahsız bölge kararı

Dünyanın merakla beklediği Erdoğan-Putin zirvesinden İdlib’de silahsız bölge kararı çıktı. Saatlerce süren müzakereler anlaşmayla sonuçlanırken, Başkan Erdoğan, “Bu mutabakatla, İdlib’de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum” dedi.

18 Eylül 2018 Salı 11:03

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir kez daha bir araya geldi. İkili ilişkilerin ve İdlib başta olmak üzere bölgesel konuların masaya yatırıldığı görüşmelerin sonunda mutabakat çıktı. 1 saat 50 dakika süren baş başa ve 1 saat 25 dakika süren heyetler arası görüşmelerin ardından kameraların karşısına çıkan iki lider, İdliblilere adeta derin “oh” çektirdi. Müzakerelerin sonunda Türkiye ve Rusya arasında “İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı. İki liderin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MUHALİFLER YERİNDE KALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya’da bulunmaktan çok memnunum. Başta Sayın Putin olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Gerekli hallerde sürekli telefon üzerinden görüşüyoruz. İşbirliğimiz gelişiyor. Ekonomi alanında olumlu sonuçlar alıyoruz. Ticari hacmimizdeki eğilim yükseliyor. Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı projesi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Rus turistler ilk sırada yer alıyor. Bu yıl 6 milyon Rus turist gelmiş olacak. İlgili bakanlarımız çalışıyorlar. Suriye konusunu Tahran’da ele almıştık. Türkiye olarak hassasiyetlerimizi açıkça söylemiştik. Tahran’daki mutabakatı nasıl hayata geçiririzi konuştuk. İdlib’de karşılıklı endişelerimiz konusunda önemli bir mesafe kat ettik.

Muhalifler ve rejim kontrolündeki mesafede silahsız bir alan oluşturulacak. Muhalifler bulundukları yerde kalacaklar. Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmaması konusunda gerekli teminleri yapacaktır. Koordineli devriye faaliyeti gerçekleştirilecek. Türkiye, gözlem noktalarını takim edecektir. İdlib’de büyük bir insani krizin önüne geçilmesine çalışıyoruz. Türkiye’nin yeni yükler ile karşılaşmaması kadar, Rusya ve diğer ülkeler için de büyük kazanımdır. Suriye’nin asıl toprak bütünlüğünü kast eden YPG/PYD’dir. Fırat’ın doğusundaki terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor. Biz Afrin ve Fırat Kalkanı ile adımlar attık. Benzer adımların YPG ‘nin elindeki diğer bölümler için de atılması önem arz ediyor.”

AĞIR SİLAHLAR ÇEKİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Çok önemli mutabakatlara ulaştık. Ve onaylanmış kararlar konusunda mutabakat sağlamıştık. Rusya’nın endişeleri ve biz Rusya olarak İdlib çatışmasızlık bölgesizlik kuran ülkelerden biriyiz. Bizim endişelerimiz İdlib’de olan savaşçılardan, özellikle Halep noktasına saldırı tehlikesi var. Rus üslerine tehlikesi de var. Bugün yapılan görüşmelerde bu durum ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Ve şu kararı aldık. 15 Ekim tarihinde silahsızlanma bölgesi, Nusra’daki savaşçılar bu bölgeden çekilecekler. O bölgeden, sayın Erdoğan’ın teklifiyle ağır silahların çekilmesi kararını aldık. Bütün muhalif gruplar silahlarla bölgeden çekilecekler. O bölgede kontrol, Rus ve Türk askerler tarafından ortak yapılacaktır.

Bizim düşüncelerimize göre alınan kararların yerine getirilmesi, Suriye’deki çözüm sürecinin pekiştirilmesi, Cenevre’deki görüşmelerin hızlandırılması ve barışın tesis edilmesine katkı sağlayacaktır. Önemli olan şudur ki hem Rusya hem Türkiye, hem Astana formatını kullanacaktır hem de Cenevre’de siyasi çözüm arayışını da sağlayacağız. Bugün ortak, önemli, yapıcı yoğun çalışmalar neticesinde Türk meslektaşlarıma şükranlarımı sunmak istiyorum.”

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:03
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. idlib suriye
  4. silahsız bölge

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