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İdlib'de Esed Rejimi ve Rusya saldırısı: 6 ölü

Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yoğun hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:03
İdlib'de Esed Rejimi ve Rusya saldırısı: 6 ölü

Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı. 

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve Rusya, İdlib'in Bsakla, Maarethırme, Kefer Secne, Kefer Avid, Hiş, Sfuhen, İhsem ve Tuh köyleri ile Lazkiye'ninKibbane köyüne yoğun hava saldırıları yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'nın saldırılarında sabah saatlerinden bu yana, Bsakla köyünde 3, Maarethırme köyünde 1 ve Kefer Secne köyünde 2 olmak üzere toplam 6 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda 12 sivilinin yaralandığını belirten Sivil Savunma kaynakları, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. 

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldü

Suriye'nin kuzeybatısındakiİdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'deRusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:03
  1. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)
  2. Beşşar Esed rejimi
  3. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  4. Rusya
  5. Maarethırme
  6. Kefer Secne
  7. Kefer Avid
  8. Hiş
  9. Sfuhen
  10. İhsem
  11. Bsakla
  12. Tuh
  13. Lazkiye
  14. Kibbane köyü
  15. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler)
  16. Sivil Savunma kaynakları
  17. Türkiye
  18. İran
  19. Rusya'nın Soçi kenti
  20. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü
  21. İdlib

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