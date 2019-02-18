İdlib'de bombalı saldırı: 15 ölü Suriye'nin İdlib kentinde bomba patlatıldı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişide yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinde bomba patlatıldı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişide yaralandı. Ayrıntılar Geliyor...

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