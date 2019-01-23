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İdeolojik sömürüde son nokta! Cahil Kemalistleri böyle sömürüyorlar

Seküler yobazlar, Atatürk sömürüsü üzerinden devasa paralar kazandı. Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal ile ilgili birbirinin aynısı 1881 kitabı tanesi 2 bin 500 liradan satışa çıkardı. Adliyede 2 saat kalan Müjdat Gezen de iki günde kitap yazıp sömürüdeki yerini aldı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:02

Müslümanları ‘hurafeci’ olarak yaftalayan ve mütedeyyin kesimi ‘istismarcı’ olarak niteleyen seküler cenahın önde gelenleri,Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini bir kazanç kapısı haline getirdi. Kemalistlerdeki Mustafa Kemal sevgisinin eşsiz bir rant kapısı olduğunu gören milli irade düşmanları, vatandaşın cebindeki üç kuruşa göz dikti. Mustafa Kemal ismiyle ne yazarsa yazsın kapış kapış gittiğini gören Yılmaz Özdil, sözde özel basım 1881 adet kitabı 2 bin 500 liradan satışa çıkardı. Tek özelliği Mustafa Kemal’e benzemek olan Göksel Kaya ise, katıldığı etkinliklerden yüz binlerce lirayı ceplerken, vatana ihanetten yargılanırken firar eden Can Dündar da, ‘Sarı Zeybek’ üçlemesinden büyük paralar kazandı. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de (ÇYDD) bağışlarını Mustafa Kemal’in ismini kullanarak topladı. Ardahan’ın, Damal ilçesindeki bir dağa vuran güneşin oluşturduğu yansımayı, ‘Atatürk silüeti’ zanneden Kemalistlerin bölgeyi ziyarete başlaması esnafı ihya ettirdi.

Vatan haini Can Dündar da kitap satışından köşelik

Yıllarca kendi Atatürkçü olarak lanse eden, MİT TIR’ları kumpası sonrası FETÖ’nün medya ayağının önemli isimlerinden biri olduğu anlaşılan ve vatana ihanetten yargılanırken firar eden Can Dündar da Mustafa Kemal’i anlattığı ‘Sarı Zeybek’ üçlemesinden para kazanmaya devam ediyor. Halk TV’de katıldığı bir programda Başkan Erdoğan’a yönelik ‘Haddini bil’ minvalinde hadsiz ifadeler kullanan ve akabindeki süreçte gözaltına alınan Müjdat Gezen de Kemalistler üzerinden para koparmak için kitap yazdı. Yalnızca iki saat kaldığı adliyede yaşadıklarını ‘Haddini Bil’ ismiyle kaleme alan Gezen, bu kadar da olmaz dedirtti. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile benzeri STK’lar hep Mustafa Kemal’in ismini kullanarak bağış topladı.

Benzediği için parayı kırıyor

Mustafa Kemal’e benzerliğiyle bilinen tiyatrocu Göksel Kaya da basit bir benzerliği ciddi bir ranta çevirdi. Hakkında cinsel taciz ve dolandırıcılık başta olmak üzere birçok dava açılan Kaya, Kemalistlerin her etkinliğinde boy gösteriyor. Söz konusu etkinliklerden yüksek meblağlar kazanan Kaya, Kemalistleri tokatlamaya devam ediyor. Ardahan’ın Damal ilçesinde bir dağa vuran güneş ışıklarını oluşturduğu gölgeyi ‘Atatürk silüeti’ zanneden masum Kemalistler, bölgeye turistik geziler düzenliyor. Güneş ışığının doğru açıyla vurmasını dört gözle bekleyen Kemalistler, bölge esnafını da ihya ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:02
  1. Ardahan
  2. Mustafa Kemal Atatürk
  3. Kemalistler
  4. Mustafa Kemal
  5. milli irade
  6. Yılmaz Özdil
  7. Göksel Kaya
  8. Can Dündar
  9. Sarı Zeybek
  10. Atatürkçü Düşünce Derneği
  11. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
  12. Atatürk silüeti
  13. Atatürkçü
  14. MİT TIR’ları kumpası
  15. FETÖ
  16. Halk TV
  17. Başkan Erdoğan
  18. Haddini Bil
  19. STK

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